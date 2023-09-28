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  4. БОНДАРЕНКО: «Цели Шахтера – выиграть как чемпионат, так и Кубок Украины»
Кубок Украины
28 сентября 2023, 19:15 |
125
2

БОНДАРЕНКО: «Цели Шахтера – выиграть как чемпионат, так и Кубок Украины»

Хавбек «Шахтера» – о задачах команды на сезон

28 сентября 2023, 19:15 |
125
2
БОНДАРЕНКО: «Цели Шахтера – выиграть как чемпионат, так и Кубок Украины»
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко после победы 3:0 над «Вересом» в 1/8 финала Кубка Украины рассказал о задачах «Горняков» на нынешний сезон:

– Удастся ли «Шахтеру» в этом сезоне взять Кубок Украины?
– Конечно, стоит задача побеждать. «Шахтер» является амбициозным клубом, цели которого – выиграть как чемпионат, так и Кубок. Но мы идем от матча к матчу и постепенно будем работать над этим.

– У команды сейчас сумасшедший график – чемпионат Украины, Кубок Украины, Лига чемпионов. Насколько это сложно?
– Мы уже привыкли. В прошлом сезоне так же было, хотя и без Кубка. Грех жаловаться - мы работаем, ведь это наша работа.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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vovei
Резко цели появились после проигрыша киевлян.
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серж жорж
Не шахтёр ни Динамо чемпионом Украины по футболу не будут кубок Украины выграет Черноморец Одесса очень высокая вероятность . 
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