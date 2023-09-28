Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»

Легенда «Челси», «Эвертона» и сборной Шотландии Пэт Невин рассказал, виновата ли команда в том, что Михаил Мудрик не может заиграть, или он просто не справляется.

«Арсенал» не просто так хотел заполучить Мудрика, он – феноменален. Его скорость просто потрясающая, как и его мастерство. У него были проблемы, не такие, как у всех остальных, поскольку он был украинским парнем, приехавшим в новую страну. Кроме того, на нем висела огромная сумма трансфера, хотя сейчас это давление немного ослабло из-за других выплат «Челси».

Я думаю, что у него есть потенциал стать великим форвардом и великим созидателем. Он пришел в команду, которая играла не очень хорошо, но и сам не облегчил себе задачу. Его показатели в прошлом сезоне были не очень хорошими. Я всегда смотрю на основные качества игрока, и я не думаю, что «Челси» хочет его потерять. Челси» лучше других знает, что если отпустить игрока, то он может стать игроком мирового класса в другом месте», – сказал Невин.

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал тренерскому штабу «Челси» дать Михаилу Мудрику больше игрового времени.