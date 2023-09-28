Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
Англия
28 сентября 2023, 19:07 | Обновлено 28 сентября 2023, 19:08
1553
2

Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»

Пэт Невин уверен, что Михаил станет игроком мирового класса

28 сентября 2023, 19:07 | Обновлено 28 сентября 2023, 19:08
1553
2
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда «Челси», «Эвертона» и сборной Шотландии Пэт Невин рассказал, виновата ли команда в том, что Михаил Мудрик не может заиграть, или он просто не справляется.

«Арсенал» не просто так хотел заполучить Мудрика, он – феноменален. Его скорость просто потрясающая, как и его мастерство. У него были проблемы, не такие, как у всех остальных, поскольку он был украинским парнем, приехавшим в новую страну. Кроме того, на нем висела огромная сумма трансфера, хотя сейчас это давление немного ослабло из-за других выплат «Челси».

Я думаю, что у него есть потенциал стать великим форвардом и великим созидателем. Он пришел в команду, которая играла не очень хорошо, но и сам не облегчил себе задачу. Его показатели в прошлом сезоне были не очень хорошими. Я всегда смотрю на основные качества игрока, и я не думаю, что «Челси» хочет его потерять. Челси» лучше других знает, что если отпустить игрока, то он может стать игроком мирового класса в другом месте», – сказал Невин.

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал тренерскому штабу «Челси» дать Михаилу Мудрику больше игрового времени.

По теме:
Челси надеется продать защитника. Купили за 62 млн, он не играет
Джейми КАРРАГЕР – о Мудрике: «Нужно дать этому парню шанс»
ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче против Брайтона
Пэт Невин Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон
Источник Online Betting Guide
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
Футбол | 27 сентября 2023, 23:59 8
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги

Гвардиола и Холанд уже не смогут завоевать все трофеи сезона

ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
Футбол | 28 сентября 2023, 11:48 10
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику

Украинец получил мощные овации после замены

Норвегия присоединилась к бойкоту из-за допуска российских юношеских команд
Футбол | 28.09.2023, 17:15
Норвегия присоединилась к бойкоту из-за допуска российских юношеских команд
Норвегия присоединилась к бойкоту из-за допуска российских юношеских команд
Стала известна возможная причина убийства президента колумбийского клуба
Футбол | 28.09.2023, 18:11
Стала известна возможная причина убийства президента колумбийского клуба
Стала известна возможная причина убийства президента колумбийского клуба
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Футбол | 28.09.2023, 06:25
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
я б не був настільки впевненим
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
26.09.2023, 18:55 75
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
26.09.2023, 21:55 60
Футбол
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
27.09.2023, 07:24 8
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
27.09.2023, 21:30 27
Футбол
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем