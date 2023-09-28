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28 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:13
315
0

Стала известна возможная причина убийства президента колумбийского клуба

Эдгар Паес Кортес умер в ночь на 23 сентября

28 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:13
315
0
Стала известна возможная причина убийства президента колумбийского клуба
Twitter. Эдгар Паес Кортес

Появилось первое предположения, почему могли убить президента колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Богота Эдгара Паеса Кортеса.

«Тигрес» официально подтвердил, что Эдгар Паес Кортес был убит. По неофициальной информации, преступление произошло в населенном пункте Пуэнте Аранда в ночь на субботу, 23 сентября. Президент «Тигрес» покидал стадион после матча своей команды с «Атлетико» из Кали, но подвергся нападению неизвестных, которые расправились с функционером.

Что касается подробностей расследования дела, то о возможных причинах убийства пока известно не так много.

Первое и единственное, что выяснилось, это то, что по первым репортажам и камерам наблюдения в секторе Паес получил несколько огнестрельных ранений в грудную клетку, шею и череп, и был переведен в центр помощи клиники Медери, где он позже умер.

Но в течение следующих часов появились некоторые гипотезы по этому делу.

По данным El Tiempo, столичный клуб переживал один из лучших экономических моментов: его собственный капитал составлял 700 миллионов песо, а доля владельца составляла 49%. Подчеркивается, что одна из причин убийства могла быть связана со ставками на спорт.

Этот вопрос был в новостях на прошлой неделе в Колумбии, поскольку несколько дней назад президент Димайора Фернандо Харамильо подтвердил, что они получили предупреждения о возможных договорных матчах.

Харамильо не уточнил, какие клубы находятся под пристальным вниманием или о каких партиях он говорит, но заверил, что существует соглашение с прокуратурой о расследовании и «возможности принятия решений, позволяющих избежать такого рода поведения».

Футбол «загрязнен и неидеален», добавил человек, отвечающий за первый и второй дивизионы колумбийского футбола, оба из которых спонсируются букмекерской конторой.

Некоторые поединки привели к подозрениям в коррупции. В 2021 году «Унион Магдалена» добился повышения после победы в матче, в котором защитники «Льянероса» в некоторых играх оставались неподвижными и даже уходили, уступая место нападающим.

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Источник El Pais
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