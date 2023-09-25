В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
Эдгар Паес Кортес стал жертвой неизвестных злоумышленников
Президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес», представляющего Боготу, Эдгар Паес Кортес накануне был убит неизвестными прямо после очередного поединка своей команды.
«Тигрес» на своем поле проиграл «Атлетико» из Кали со счетом 2:3 в рамках колумбийской Примеры В, а спустя несколько часов в СМИ начали попадать тревожные известия об убийстве президента клубы из Боготы.
Впоследствии «Тигрес» официально подтвердил, что Эдгар Паес Кортес был убит. По неофициальной информации, преступление произошло в населенном пункте Пуэнте Аранда в ночь на субботу, 23 сентября. Президент «Тигрес» покидал стадион после матча своей команды с «Атлетико» из Кали, но подвергся нападению неизвестных, которые расправились с функционером.
«С глубокой печалью и тревогой мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба, доктора Эдгара Паеса Кортеса. Этот прискорбный инцидент произошел сегодня, когда он возвращался домой после матча с «Атлетико». Семья «Тигрес» и все спортивное сообщество потрясены этим событием. Эдгар Паес Кортес был страстным защитником футбола и образцовым лидером. Его преданность команде и его преданность развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый след в памяти всех, кто имел честь знать его», - гласит официальное коммюнике «Тигрес».
Comunicado de Prensa. pic.twitter.com/rIFxNioFkZ— Tigres Fútbol Club (@TigresCol) September 24, 2023
Футбольный клуб «Тигрес» основан в 2000 году. Свое нынешнее название клуб обрел после очередной волны трансформаций, в 2016 году.
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