ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче против Брайтона

27 сентября состоялся матч 3 круга Кубка английской лиги, в котором «Челси» минимально одолел «Брайтон». Единственный гол в игре забил Николас Джексон.

Украинец Михаил Мудрик вышел в основе «аристократов» и провел на поле 68 минут.

Авторитетный портал WhoScored поставил Мудрику оценку 7,0, что стало одним из лучших результатов среди всех находившихся на поле игроков.

За матч Мудрик один раз пробил по воротам, один раз успешно пошел в дриблинг, совершил два успешных отбора и выиграл одну верховую дуэль. Также на его счету две потери мяча. Во встрече с «Брайтоном» Мудрик совершил 15 передач, 11 из которых были точными, а одна – ключевой.

Все действия Мудрика в матче против Брайтона. Видео