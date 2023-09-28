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Украина. Премьер лига
28 сентября 2023, 16:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 17:36
246
0

Тренер Руха: «Я не поклонник системы VAR. С ней футбол теряет»

Виталий Пономарев считает, что стало хуже

28 сентября 2023, 16:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 17:36
246
0
Тренер Руха: «Я не поклонник системы VAR. С ней футбол теряет»
ФК Шахтер. Виталий Пономарев

Тренер «Руха» Виталий Пономарев после напряженного матча против «Шахтера», где были спорные решения с помощью VAR, высказался о работе системы.

«Скажу честно, я не сторонник ВАР. С системой видеоповторов футбол теряет свою идентичность и зрелищность из-за постоянных остановок. Раньше футбол был более жестким и ярким, а сейчас боишься каждого свистка арбитра, когда он бежит на ВАР. Были неоднозначные моменты в матче с ЛНЗ, когда соперник наступил на ногу нашему игроку и в матче «Оболони» с «Полесьем», но арбитры принимали непонятные решения после пересмотра ВАР».

«Думаю, что наших арбитров ВАР запутал еще больше. В судействе всегда были, есть и будут спорные моменты. Ранее рефери допускали человеческие ошибки, а теперь система ВАР их еще больше запутывает», – сказал Пономарев.

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Рух Львов Виталий Пономарев VAR Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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