Президент Вереса: «Футбол не бесплатный, поэтому – оплата на Youtube»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, почему клуб решил показывать свои матчи на платной основе в Youtube. Так было с кубковой игрой против «Шахтера», а также будет в предстоящем матче с ЛНЗ в УПЛ.

«Футбол не может быть бесплатным. Как и кино, как и театр. Это также действо, за которое нужно платить. Мы строим самоокупаемый клуб. Трансляция – это один из его элементов. Есть акционеры, есть спонсоры, по окончании войны будут зрители на трибунах. Но есть и телезрители».

«Матч из ЛНЗ 30 сентября мы также будем транслировать на Veres TV. Подписка, оформленная перед игрой с «Шахтером» – она месячная и включает два наших домашних поединка. То есть за 35 гривен болельщик получает возможность просмотреть два матча. Это акт поддержки нашего клуба и украинского футбола».

«Кто-то может это не поддерживать. Но это путь, по которому мы идем», – сказал Надеин.