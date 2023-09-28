Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
28 сентября 2023, 16:11 | Обновлено 28 сентября 2023, 16:44
335
11

Президент Вереса: «Футбол не бесплатный, поэтому – оплата на Youtube»

Два матча в платном доступе

28 сентября 2023, 16:11 | Обновлено 28 сентября 2023, 16:44
335
11
Президент Вереса: «Футбол не бесплатный, поэтому – оплата на Youtube»
ФК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, почему клуб решил показывать свои матчи на платной основе в Youtube. Так было с кубковой игрой против «Шахтера», а также будет в предстоящем матче с ЛНЗ в УПЛ.

«Футбол не может быть бесплатным. Как и кино, как и театр. Это также действо, за которое нужно платить. Мы строим самоокупаемый клуб. Трансляция – это один из его элементов. Есть акционеры, есть спонсоры, по окончании войны будут зрители на трибунах. Но есть и телезрители».

«Матч из ЛНЗ 30 сентября мы также будем транслировать на Veres TV. Подписка, оформленная перед игрой с «Шахтером» – она месячная и включает два наших домашних поединка. То есть за 35 гривен болельщик получает возможность просмотреть два матча. Это акт поддержки нашего клуба и украинского футбола».

«Кто-то может это не поддерживать. Но это путь, по которому мы идем», – сказал Надеин.

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Верес Ровно Иван Надеин Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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Комментарии 11
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Yulian Beshley
іронічно що платну трансляцію робить "народний" клуб) під час війни ніякого платного футболу хіба якщо буде єдиний телепул і якась частина 30 відсотків на зсу
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+2
tor72
пішов ти зі своєю оплатою.......бажаю Вересу лише поразок , хоча і вболівав за цей клуб з 1986р коли він ще називався Авангард
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+1
vovei
Я на мегого подписан. Еще на Верес-ютуб подписаться?
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0
Фанькин кот
Сказал записной аутсайдер УПЛ! Я понимаю, если бы такое провернули Шахтёр, или Черик, или в крайнем случае ДыКа с Зорькой и Кривбассом  То есть лидеры чемпионата или те, кто стремится в лидеры. Вам бы, ребята, в этом сезоне в пердив не вылететь, а вы ещё деньги за вашу унылую скукотищу хотите содрать
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0
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BekXan
Згоден платити за ФУТБОЛ ! А не за недофутбол в УПЛ !Є різниця.
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0
Александр Ад
футбол на стадіоні,як і вистава в театрі не безкоштовні!А на екранах,та ще під час війни,для людей треба робити -безкоштовним.Особливо,стосуется клубів,що продалі кращих гравців,із-за чого рівень футболу впав,і тепер,не треба жалитися на глядачів!
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0
Андрей Залищук
якщо певний процент від коштів піде на ЗСУ, чому б і ні?!
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0
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