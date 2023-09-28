ФОТО. Ярмолюк и Зинченко обменялись футболками после матча Кубка лиги

27 сентября «Брентфорд» сыграл на домашнем поле против лондонского «Арсенала» в 1/16 Кубка английской лиги по футболу.

Подопечные Артеты одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Рисс Нелсон в начале встречи.

После матча 19-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк и украинский легионер «канониров» Александр Зинченко обменялись футболками.

«Рад встрече», – подписал совместное фото Ярмолюк.

Отметим, что Александр появился на замену на 69-й минуте, Егор на поле не выходил.