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  4. Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
WTA
28 сентября 2023, 14:59 |
580
0

Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года

Мисаки Дои ушла из спорта из-за постоянных проблем со спиной

28 сентября 2023, 14:59 |
580
0
Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Мисаки Дои

Японская теннисистка Мисаки Дои завершила профессиональную карьеру из-за постоянных проблем со спиной, которые обострились за последний год.

28 сентября 32-летняя теннисистка сыграла матч второго раунда на турнире WTA 500 в Токио, проиграв четвертой сеяной Мария Саккари из Греции (3:6, 1:6).

Отметим, что Дои анонсировала уход из тенниса еще месяц назад.

Мисаки за свою карьеру выиграла 3 титула WTA, один в одиночном и еще два – в парном разряде. Общая сумма призовых за карьеру – $3,946,733.

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Мисаки Дои завершение карьеры
Источник Sport.ua
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