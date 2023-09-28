Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года

Японская теннисистка Мисаки Дои завершила профессиональную карьеру из-за постоянных проблем со спиной, которые обострились за последний год.

28 сентября 32-летняя теннисистка сыграла матч второго раунда на турнире WTA 500 в Токио, проиграв четвертой сеяной Мария Саккари из Греции (3:6, 1:6).

Отметим, что Дои анонсировала уход из тенниса еще месяц назад.

Мисаки за свою карьеру выиграла 3 титула WTA, один в одиночном и еще два – в парном разряде. Общая сумма призовых за карьеру – $3,946,733.