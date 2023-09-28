Без украинок. Определены участницы 1/4 финала турнира WTA 500 в Токио

27-28 сентября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Токио (Япония).

Последняя представительница Украины Ангелина Калинина на этой стадии проиграла 5-й сеяной Каролин Гарсии.

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла первый поединок после потери статуса первой ракетки мира. Во втором раунде соревнований полька в двух сетах обыграла Маи Хонтаму.

В четвертьфинале Ига сыграет против Вероники Кудерметовой.

Еще двумя четвертьфиналистками в верхней части турнирной сетки стали Екатерина Александрова и Линда Носкова.

В нижней части сетки в третий раунд пробилась вторая сеяная Джессика Пегула. Американка сыграет против Дарьи Касаткиной, которая в 1/16 финала обыграла Марту Костюк.

WTA 500 Токио. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Маи Хонтама – 7:5, 6:4

Кайла Дэй – Вероника Кудерметова [8] – 3:6, 3:6

Линда Носкова – Анастасия Павлюченкова – 3:6, 6:4, 0:6

Екатерина Александрова – Людмила Самсонова [7] – 6:4, 6:2

Нижняя часть сетки

Каролин Гарсия [5] – Ангелина Калинина – 6:4, 6:3

Мисаки Дои – Мария Саккари [4] – 3:6, 1:6

Дарья Касаткина [6] – Деспина Папамихаил – 6:4, 6:4

Кристина Букша – Джессика Пегула [2] – 1:6, 2:6

WTA 500 Токио. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Вероника Кудерметова [8]

Анастасия Павлюченкова – Екатерина Александрова

Нижняя часть сетки

Каролин Гарсия [5] – Мария Саккари [4]

Дарья Касаткина [6] – Джессика Пегула [2]