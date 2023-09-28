Без украинок. Определены участницы 1/4 финала турнира WTA 500 в Токио
Ига Свентек выиграла первый матч после потери статуса первой ракетки
27-28 сентября состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Токио (Япония).
Последняя представительница Украины Ангелина Калинина на этой стадии проиграла 5-й сеяной Каролин Гарсии.
Польская теннисистка Ига Свентек выиграла первый поединок после потери статуса первой ракетки мира. Во втором раунде соревнований полька в двух сетах обыграла Маи Хонтаму.
В четвертьфинале Ига сыграет против Вероники Кудерметовой.
Еще двумя четвертьфиналистками в верхней части турнирной сетки стали Екатерина Александрова и Линда Носкова.
В нижней части сетки в третий раунд пробилась вторая сеяная Джессика Пегула. Американка сыграет против Дарьи Касаткиной, которая в 1/16 финала обыграла Марту Костюк.
WTA 500 Токио. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Маи Хонтама – 7:5, 6:4
Кайла Дэй – Вероника Кудерметова [8] – 3:6, 3:6
Линда Носкова – Анастасия Павлюченкова – 3:6, 6:4, 0:6
Екатерина Александрова – Людмила Самсонова [7] – 6:4, 6:2
Нижняя часть сетки
Каролин Гарсия [5] – Ангелина Калинина – 6:4, 6:3
Мисаки Дои – Мария Саккари [4] – 3:6, 1:6
Дарья Касаткина [6] – Деспина Папамихаил – 6:4, 6:4
Кристина Букша – Джессика Пегула [2] – 1:6, 2:6
WTA 500 Токио. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Вероника Кудерметова [8]
Анастасия Павлюченкова – Екатерина Александрова
Нижняя часть сетки
Каролин Гарсия [5] – Мария Саккари [4]
Дарья Касаткина [6] – Джессика Пегула [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий забил свой 3-й гол за испанский клуб
«Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1 в 7-м туре Ла Лиги