Манчестер Юнайтед планирует продлить контракт с Эриком тен Хагом
Клуб полностью поддерживает своего главного тренера
Английский «Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с голландским главным тренером Эриком тен Хагом, сообщает издание 90min.
Действующее соглашение специалиста истекает летом 2025 года, поэтому манкунианцы уже начинают задумываться над продлением контракта. Клуб полностью поддерживает Эрика тен Хага, несмотря на неудовлетворительные результаты и конфликт с Джейдоном Санчо.
53-летний Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года и в первом же сезоне выиграл с клубом трофей (Кубок английской лиги), а также вывел команду в Лигу чемпионов. Голландец провел уже 70 матчей во главе «дьяволов», в которых одержал 46 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений.
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