ПОНОМАРЕВ: «Постараемся заставить Кривбасс играть в наш футбол»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал подготовку к игре с «Кривбассом», который является одним из лидеров турнирной таблицы УПЛ, и рассказал о будущем сопернике «желто-черных».

- «Кривбасс» на сегодня является одной из сильнейших команд в чемпионате Украины. Поэтому мы готовимся к очень сложной игре. В то же время мы не будем отходить от наших игровых принципов и постараемся заставить соперника играть в наш футбол. Сейчас криворожане набрали хорошую форму, поэтому это будет непросто сделать.

Нужно, чтобы ребята не чувствовали разницы между домашними и выездными играми и психологически привыкали к такому давлению. Ведь все матчи нужно играть на одинаково высоком уровне. На это также нужно обращать внимание при подготовке к игре.

О сопернике можно сказать, что это очень хорошо подготовленная команда. Юрий Вернидуб проводит качественную работу с «Кривбассом» и видно, что футболисты четко выполняют его требования. Это не первая команда этого специалиста, которая играет в агрессивный и интересный футбол – это было раньше в «Заре» и «Шерифе». Подопечные Вернидуба давят на своих соперников и не дают долго думать на поле. Это будет интересный, но сложный матч для нас, – сказал Пономарев.

Матч 9-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Рух» состоится 1 октября на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Начало встречи в 15:00.

Ранее «Рух» выбыл из розыгрыша Кубка Украины.