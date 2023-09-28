WTA28 сентября 2023, 14:04 |
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ВИДЕО. Как Калинина 10-й ракетке мира в Токио проиграла
Украинская теннисистка не смогла пробиться в четвертьфинал
28 сентября 2023, 14:04 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 500 в Токио.
Во втором раунде украинка в двух сетах уступила пятой сеяной француженке Каролин Гарсии (4:6, 3:6), которая занимает десятое место в мировом рейтинге. Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Гарсия сразится против четвертой сеяной Марии Саккари из Греции.
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