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  4. ВИДЕО. Как Калинина 10-й ракетке мира в Токио проиграла
WTA
28 сентября 2023, 14:04 |
90
0

ВИДЕО. Как Калинина 10-й ракетке мира в Токио проиграла

Украинская теннисистка не смогла пробиться в четвертьфинал

28 сентября 2023, 14:04 |
90
0
ВИДЕО. Как Калинина 10-й ракетке мира в Токио проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 500 в Токио.

Во втором раунде украинка в двух сетах уступила пятой сеяной француженке Каролин Гарсии (4:6, 3:6), которая занимает десятое место в мировом рейтинге. Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Гарсия сразится против четвертой сеяной Марии Саккари из Греции.

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WTA Токио Ангелина Калинина Каролин Гарсия
Источник Sport.ua
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