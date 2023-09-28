Геннадий БУТКЕВИЧ: «Хочу, чтобы в Житомире было больше таких побед»

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал победу своей команды над «Днепром-1» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

– Геннадий Владиславович, поздравляем с выходом в 1/4 финала Кубка Украины. Какие у вас эмоции после поединка?

– Во-первых, хотел бы поздравить с победой тренерский штаб и всю команду, которая сегодня показала настоящий кубковый характер и достигла исторического для «Полесья» успеха. Хочу, чтобы в Житомире было больше таких побед. Поздравляю весь город и наших болельщиков.

– Фактически «Полесье» создало сенсацию, ведь выбило из соревнований прошлогоднего серебряного призера УПЛ.

– Наша команда доказала, что имеет потенциал бороться на равных со всеми. Уверен, что победа над «Днепром-1» придаст команде уверенности и вдохновения накануне следующих сверхважных матчей в чемпионате, на выезде против «Колоса» и в Житомире с «Динамо».

– К сожалению, в матче получил травму Александр Назаренко.

– Этот ужасный эпизод не позволил насладиться победой сполна. Хочу публично поддержать Сашу. Я и клуб приложим все усилия, чтобы Назаренко вернулся на поле как можно быстрее и еще сильнее.

– Последние матчи «Полесья» разворачиваются всегда с интригой до последних минут. Вы, как президент, как относитесь к нынешним выступлениям команды на старте УПЛ?

– Для меня самый главный тот факт, что в каждой игре команда бьется до последней секунды и это уже не один раз помогло нам достичь победных результатов, а болельщикам - иметь повод для гордости. Впереди еще большие испытания, но я верю в наших ребят и в штаб Юрия Калитвинцева.