Спортивный юрист: «Шансов у Тимощука выиграть дело в Лозанне немного»

Спортивный юрист и адвокат Илья Скоропашкин в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал ситуацию вокруг бывшего игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, обратившегося в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Бывший футболист стремится обжаловать решение УАФ по поводу запрета заниматься деятельностью, связанной с футболом.

Бывший игрок Шахтера лишился в Украине всех титулов — победителя и серебряного призера чемпионатов Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины.

– Господин Илья, по вашему мнению, есть ли у Тимощука шансы выиграть дело, обжаловав решение УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (САЅ)?

– В этом случае сложно строить прогнозы по результатам рассмотрения дела в CAS, поскольку полный текст обжалуемого решения КДК УАФ не публиковался и нам неизвестно, какие обоснования положены в основу решения УАФ по Тимощуку. У каждой стороны спора есть определенные критерии, по которым она может считать свое дело выигранным или проигранным.

Насколько известно из открытых источников, в марте 2022 КДК УАФ лишил Тимощука спортивных титулов, исключил его из реестра игроков сборных команд и пожизненно запретил заниматься деятельностью, связанной с футболом на территории Украины. Также были приняты меры по лишению Тимощука государственных наград и тренерской лицензии Pro-UEFA.

Неизвестно, была ли отозвана тренерская лицензия. Скорее всего, она действительна, поскольку порядок получения тренерского образования, полученного в центре лицензирования УАФ, очевидно, нарушен не был.

Впоследствии история с Тимощуком имела продолжение и согласно п. 107 приложения к Решению СНБО от 06.01.2023 к Тимощуку А.А. (30.03.1979 г.р.) применен ряд санкций, насчитывающий 14 пунктов. В частности, временно (на 10 лет) заблокированы его активы, полностью прекращены торговые операции с ним, выполнение экономических и финансовых обязательств по нему, а также он лишен государственных наград и других форм отличия.

Следовательно, на рассмотрение Спортивного арбитражного суда в Лозанне Тимощуком могут подниматься только вопросы об обжаловании решения КДК УАФ о запрете заниматься на территории Украины деятельностью, связанной с футболом. Понятно, что решения СНБО не входят в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

С учетом всех обстоятельств, а также того факта, что по этому вопросу есть полная дискреция КДК УАФ, шансов у Тимощука не очень много.

– Сколько в этом деле именно правовой составляющей и сколько моральной? Способны ли будут судьи САЅ объективно оценить именно моральную составляющую этого дела, а именно нанесение вреда имиджу украинскому спорту, отречение от своего народа и предательство отдельно взятого лица?

– Здесь как раз речь идет о совокупности морально-правовых принципов и обстоятельств, которыми руководствовался каждый гражданин Украины после аннексии наших территорий, а тем более после полномасштабного вторжения. Это называется «гражданская ответственность». Не следует забывать, что каждый гражданин имеет помимо прав, также обязательства. В частности, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, как предусмотрено ст. 65 Конституции Украины.

Если лицо внесено в санкционный список СНБО, это означает, что действия этого лица вредят интересам Украины. Это решение вступило в силу и является установленным фактом при рассмотрении других дел в отношении этого лица. Поэтому оценка моральной составляющей не потребуется.

Тем более, есть такой термин «молчаливое согласие». В этом случае молчаливое согласие Тимощука дает возможность врагу утверждать, что авторитетные украинские спортсмены соглашаются с основаниями российского вторжения, поддерживают денацификацию и всякий другой бред, о котором они утверждают.

– На каких аргументах УАФ следует строить свою позицию в CAS?

– На мой взгляд, здесь лучше спросить у юристов УАФ. Это зависит только от их усмотрения.

– Если Тимощук проигрывает апелляцию в CAS, он должен будет заново получать тренерскую лицензию?

– Повторюсь, пока неизвестно, принималось ли решение о лишении Тимощука тренерской лицензии. Как отмечалось, УАФ принимала меры по отзыву лицензии, выдаваемой UEFA. Если Европейская федерация примет соответствующее решение, его тоже можно будет обжаловать.

– Сколько денег Тимощуку может стоить это судебное дело?

– Швейцарское правосудие – дело достаточно дорогое. Стандартные расходы на дело равны 30-50 тысячам швейцарских франков, плюс расходы на адвокатов, командировки и т.д. Думаю, это не составит неподъемных для Тимощука расходов.