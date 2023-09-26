Тимощук оспорил решение УАФ в CAS. Дело готовится к рассмотрению
Тренер питерского зенита получил от УАФ запрет на деятельность в футболе
Дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ поступило в производство Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.
Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по этому делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно.
Ранее КДК УАФ запретил Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.) пожизненно (за поведение, вредящее репутации футбола и УАФ), а также лишил Анатолия Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины.
Кроме того, КДК УАФ рекомендовал Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA Анатолия Тимощука и поручил Администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Анатолия Тимощука всех государственных наград и почетных званий.
Затем Анатолий Тимощук обжаловал это решение в Апелляционный комитет УАФ. АК УАФ в удовлетворении апелляционной жалобы Тимощуку отказал в полном объеме, оставив в силе решение КГК УАФ.
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