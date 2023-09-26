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Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 00:15 | Обновлено 26 сентября 2023, 00:33
230
0

Тимощук оспорил решение УАФ в CAS. Дело готовится к рассмотрению

Тренер питерского зенита получил от УАФ запрет на деятельность в футболе

26 сентября 2023, 00:15 | Обновлено 26 сентября 2023, 00:33
230
0
Тимощук оспорил решение УАФ в CAS. Дело готовится к рассмотрению
УАФ

Дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ поступило в производство Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по этому делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно.

Ранее КДК УАФ запретил Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.) пожизненно (за поведение, вредящее репутации футбола и УАФ), а также лишил Анатолия Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины.

Кроме того, КДК УАФ рекомендовал Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA Анатолия Тимощука и поручил Администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Анатолия Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Затем Анатолий Тимощук обжаловал это решение в Апелляционный комитет УАФ. АК УАФ в удовлетворении апелляционной жалобы Тимощуку отказал в полном объеме, оставив в силе решение КГК УАФ.

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Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд апелляция Украинская ассоциация футбола Зенит Санкт-Петербург КДК УАФ дисквалификация российско-украинская война
Источник Украинская ассоциация футбола
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