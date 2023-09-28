Александр СЛОБОДЯН: «Победа над Динамо скоро забудется, будем идти дальше»
Президент «Оболони» – о победе над «Динамо»
Президент киевской «Оболони» Александр Слободян поделился мнениями после победы над столичным «Динамо» в Кубке Украины.
– Команда получила определенный опыт в Премьер-лиге. У нас практически два состава равноценных игроков. Сегодня не было многих, кто играл раньше, однако вышедшие победили.
– Ротация 8 футболистов – это довольно серьезно.
– Сегодняшняя победа скоро забудется, будем идти дальше, готовиться к следующей игре. Нам важно набирать очки.
– После победы над «Динамо» теперь «Оболони» уже ничего не страшно в Кубке Украины?
– Да, ну что вы. Каждая последующая игра вызывает новые желания и эмоции. Конечно, нам нужен положительный результат.
– Одного фаворита уже нет. Шансы на трофей у «Оболони» есть?
– Конечно. Кубок тем и интересен. Здесь одна игра. Кто-то расслабляется, возможно, думают, что они так велики мастера. Сегодня наша команда настроилась. Мы и в предыдущем матче с «Динамо» 2:4 не заслуживали. Была равная игра, я думаю
Напомним, что «Оболонь» выиграла у «Динамо» с минимальным счетом 1:0.
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