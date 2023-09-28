Богдан КУШНИРЕНКО: «Новый главный тренер еще не успел что-либо изменить»

Полузащитник житомирского «Полесья» Богдан Кушниренко поделился мнениями по поводу победы над «Днепром-1» в Кубке Украины.

«Атмосфера поддержки не могла дать нам играть по-другому и, честно говоря, ребята попросили еще немного поиграть. Сказали: давай в дополнительное время поиграем, забивай, Богдан. В принципе, я думаю, что новый главный тренер еще не успел что-либо изменить. По игре это все так же, они играли хорошо в пас, комбинировали. Первый тайм мы выдержали, потому что я считаю, что они лучше играли, чем мы, но во втором игра перевернулась и мы справедливо выиграли эту игру. Всей командой мы очень поддерживаем Саню Назаренко и желаем ему скорейшего выздоровления. Мы все с ним, Саня, держись мы с тобой», – сказал Кушниренко.

Напомним, что основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти победило «Полесье» со счетом 5:4.