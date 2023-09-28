Борнмут – Сток Сити – 2:0. Топ-матч Забарного. Видео голов и обзор матча

В среду вечером прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Борнмут» обыграл «Сток Сити» (2:0) и вышел в 1/8 финала. Голы у хозяев поля забили Доминик Соланке и Джо Ротвелл.

За «Борнмут» весь матч на позиции центрального защитника отыграл украинец Илья Забарный, по оценкам портала WhoScored он признан вторым лучшим игроком матча после Ротвелла.

Кубок Английской лиги. 1/16 финала

Борнмут – Сток Сити – 2:0

Голы: Соланке, 51, Роттвелл, 54