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Кубок английской лиги
Борнмут
27.09.2023 21:45 – FT 2 : 0
Сток Сити
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Кубок английской лиги
28 сентября 2023, 06:34 | Обновлено 28 сентября 2023, 06:37
592
0

Борнмут – Сток Сити – 2:0. Топ-матч Забарного. Видео голов и обзор матча

Украинец провел хорошую игру и помог своей команде пройти дальше

28 сентября 2023, 06:34 | Обновлено 28 сентября 2023, 06:37
592
0
Борнмут – Сток Сити – 2:0. Топ-матч Забарного. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду вечером прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Борнмут» обыграл «Сток Сити» (2:0) и вышел в 1/8 финала. Голы у хозяев поля забили Доминик Соланке и Джо Ротвелл.

За «Борнмут» весь матч на позиции центрального защитника отыграл украинец Илья Забарный, по оценкам портала WhoScored он признан вторым лучшим игроком матча после Ротвелла.

Кубок Английской лиги. 1/16 финала

Борнмут – Сток Сити – 2:0

Голы: Соланке, 51, Роттвелл, 54

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Joe Rothwell (Борнмут).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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Борнмут Сток Сити Илья Забарный Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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