Кубок английской лиги
Кубок английской лиги28 сентября 2023, 06:34 | Обновлено 28 сентября 2023, 06:37
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Борнмут – Сток Сити – 2:0. Топ-матч Забарного. Видео голов и обзор матча
Украинец провел хорошую игру и помог своей команде пройти дальше
28 сентября 2023, 06:34 | Обновлено 28 сентября 2023, 06:37
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В среду вечером прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Борнмут» обыграл «Сток Сити» (2:0) и вышел в 1/8 финала. Голы у хозяев поля забили Доминик Соланке и Джо Ротвелл.
За «Борнмут» весь матч на позиции центрального защитника отыграл украинец Илья Забарный, по оценкам портала WhoScored он признан вторым лучшим игроком матча после Ротвелла.
Кубок Английской лиги. 1/16 финала
Борнмут – Сток Сити – 2:0
Голы: Соланке, 51, Роттвелл, 54
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Joe Rothwell (Борнмут).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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