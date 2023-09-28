Забарный выиграл, как и Мудрик, Зинченко, Миколенко. Результаты Кубка лиги

Вечером 27 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Борнмут» переиграл «Сток Сити» (2:0) и вышел в 1/8 финала. Голы у хозяев поля забили Доминик Соланке (51 мин) и Джо Ротуэлл (54 мин).

Всю игру за «Борнмут» провел украинский защитник Илья Забарный и помог команде сохранить ворота сухими.

Также в следующий раунд со своими командами пробили Михаил Мудрик (Челси), Александр Зинченко (Арсенал), Виталий Миколенко (Эвертон).

Ниже приведены все результаты игрового дня.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 27 сентября

Борнмут – Сток Сити – 2:0

Голы: Соланке, 51, Роттвел, 54

Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Александер Исак, 53

Челси – Брайтон – 1:0

Гол: Николас Джексон, 51

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Рис Нельсон, 8

Астон Вилла – Эвертон – 1:2

Голы: Камара, 83 – Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 50

Блэкберн – Кардифф – 5:2

Голы: Гарретт, 13, Сигурдссон, 36, Моран, 49, 54, Маркандей, 69 – Робинсон, 18, Этете, 45+3

Ливерпуль – Лестер – 3:1

Голы: Гакпо, 48, Собослаи, 70, Диогу Жота, 89 – Макетир, 3

Линкольн Сити – Вест Хэм – 0:1

Гол: Соучек, 70

Фулхэм – Норвич – 2:1

Голы: Карлос Винисиус, 12, Ивоби, 72 – Сайнс, 75