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Блэкберн
27.09.2023 21:45 – FT 5 : 2
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Англия
28 сентября 2023, 01:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 05:52
332
0

Забарный выиграл, как и Мудрик, Зинченко, Миколенко. Результаты Кубка лиги

Голы у «Борнмута» в ворота «Сток Сити» забили Доминик Соланке и Джо Ротуэлл

28 сентября 2023, 01:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 05:52
332
0
Забарный выиграл, как и Мудрик, Зинченко, Миколенко. Результаты Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 27 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Борнмут» переиграл «Сток Сити» (2:0) и вышел в 1/8 финала. Голы у хозяев поля забили Доминик Соланке (51 мин) и Джо Ротуэлл (54 мин).

Всю игру за «Борнмут» провел украинский защитник Илья Забарный и помог команде сохранить ворота сухими.

Также в следующий раунд со своими командами пробили Михаил Мудрик (Челси), Александр Зинченко (Арсенал), Виталий Миколенко (Эвертон).

Ниже приведены все результаты игрового дня.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 27 сентября

Борнмут – Сток Сити – 2:0

Голы: Соланке, 51, Роттвел, 54

Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Александер Исак, 53

Челси – Брайтон – 1:0

Гол: Николас Джексон, 51

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Рис Нельсон, 8

Астон Вилла – Эвертон – 1:2

Голы: Камара, 83 – Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 50

Блэкберн – Кардифф – 5:2

Голы: Гарретт, 13, Сигурдссон, 36, Моран, 49, 54, Маркандей, 69 – Робинсон, 18, Этете, 45+3

Ливерпуль – Лестер – 3:1

Голы: Гакпо, 48, Собослаи, 70, Диогу Жота, 89 – Макетир, 3

Линкольн Сити – Вест Хэм – 0:1

Гол: Соучек, 70

Фулхэм – Норвич – 2:1

Голы: Карлос Винисиус, 12, Ивоби, 72 – Сайнс, 75

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Моран (Блэкберн).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Моран (Блэкберн).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Kion Etete (Кардифф Сити).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Арнор Сигурдссон (Блэкберн).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Кардифф Сити).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Jake Garrett (Блэкберн).
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Источник Sport.ua
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