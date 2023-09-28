Тренер Миная: «Так в футболе есть – кто-то выигрывает, кто-то проиграет»
Роман Гданский – о вылете своей команды в 1/8 финала Кубка Украины
Исполняющий обязанности главного тренера «Миная» Роман Гданский прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала Кубка Украины против перволиговой «Виктории» (0:1).
«Эмоции отрицательные, потому что уступили. Всегда приятнее выигрывать. Поблагодарили ребят за самоотдачу. Так в футболе есть – кто-то выигрывает, кто-то проиграет.
Причина неудачи в Сумах? Надо использовать свои моменты. Не использовали их и при стандарте не доиграли.
Сегодня решили дать поиграть тем ребятам, у которых мало игровой практики. Руководство так решило. Поздравляю команду соперников с победой», – сказал Гданский.
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