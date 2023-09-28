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  4. Тренер Миная: «Так в футболе есть – кто-то выигрывает, кто-то проиграет»
Кубок Украины
28 сентября 2023, 05:22 | Обновлено 28 сентября 2023, 05:24
81
0

Тренер Миная: «Так в футболе есть – кто-то выигрывает, кто-то проиграет»

Роман Гданский – о вылете своей команды в 1/8 финала Кубка Украины

28 сентября 2023, 05:22 | Обновлено 28 сентября 2023, 05:24
81
0
Тренер Миная: «Так в футболе есть – кто-то выигрывает, кто-то проиграет»
Скриншот с трансляции

Исполняющий обязанности главного тренера «Миная» Роман Гданский прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала Кубка Украины против перволиговой «Виктории» (0:1).

«Эмоции отрицательные, потому что уступили. Всегда приятнее выигрывать. Поблагодарили ребят за самоотдачу. Так в футболе есть – кто-то выигрывает, кто-то проиграет.

Причина неудачи в Сумах? Надо использовать свои моменты. Не использовали их и при стандарте не доиграли.

Сегодня решили дать поиграть тем ребятам, у которых мало игровой практики. Руководство так решило. Поздравляю команду соперников с победой», – сказал Гданский.

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