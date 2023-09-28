Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедада
Украинец ничем особенным не запомнился
В матче 7 тура испанской Ла Лиги «Валенсия» дома уступила со счетом 0:1 «Реалу Сосьедаду». Украинский форвард «летучих мышей» вышел на замену во втором тайме.
Портал WhoScored поставил украинцу среднюю оценку за матч, Яремчук получил 6,2. Лучшим игроком матча стал левый защитник гостей Киран Тирни, которому поставили 7,7.
В составе «Валенсии» лучшим стал хавбек Москуэра, заработавший 7,0, а хуже всех – полузащитник Амалла, получивший два горчичника и удаленный с поля.
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