Яремчук дебютировал за Валенсию. Летучие мыши уступили клубу Реал Сосьедад

Украинский форвард Роман Яремчук дебютировал за испанскую команду «Валенсия».

Вечером 27 сентября в матче 7-го тура Ла Лиги «летучие мыши» уступили клубу «Реал Сосьедад» (0:1).

Украинец вышел на замену на 74-й минуте вместо форварда Диего Лопеса.

Единственный гол в матче забил Карлос Фернандес на 32-й минуте матча.

«Валенсия» имеет в активе 10 очков после 7 матчей и занимает 8-е место в Ла Лиге.

Ла Лига. 7-й тур, 27 сентября

Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Карлос Фернандес, 32

Кадис – Райо Вальекано – 0:0