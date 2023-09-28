Яремчук дебютировал за Валенсию. Летучие мыши уступили клубу Реал Сосьедад
Украинец вышел на замену на 74-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги
Украинский форвард Роман Яремчук дебютировал за испанскую команду «Валенсия».
Вечером 27 сентября в матче 7-го тура Ла Лиги «летучие мыши» уступили клубу «Реал Сосьедад» (0:1).
Украинец вышел на замену на 74-й минуте вместо форварда Диего Лопеса.
Единственный гол в матче забил Карлос Фернандес на 32-й минуте матча.
«Валенсия» имеет в активе 10 очков после 7 матчей и занимает 8-е место в Ла Лиге.
Ла Лига. 7-й тур, 27 сентября
Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Карлос Фернандес, 32
Кадис – Райо Вальекано – 0:0
События матча
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