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Чемпионат Испании
Валенсия
27.09.2023 22:30 – FT 0 : 1
Реал Сосьедад
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Испания
28 сентября 2023, 00:35 | Обновлено 28 сентября 2023, 01:30
390
0

Яремчук дебютировал за Валенсию. Летучие мыши уступили клубу Реал Сосьедад

Украинец вышел на замену на 74-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги

28 сентября 2023, 00:35 | Обновлено 28 сентября 2023, 01:30
390
0
Яремчук дебютировал за Валенсию. Летучие мыши уступили клубу Реал Сосьедад
Twitter

Украинский форвард Роман Яремчук дебютировал за испанскую команду «Валенсия».

Вечером 27 сентября в матче 7-го тура Ла Лиги «летучие мыши» уступили клубу «Реал Сосьедад» (0:1).

Украинец вышел на замену на 74-й минуте вместо форварда Диего Лопеса.

Единственный гол в матче забил Карлос Фернандес на 32-й минуте матча.

«Валенсия» имеет в активе 10 очков после 7 матчей и занимает 8-е место в Ла Лиге.

Ла Лига. 7-й тур, 27 сентября

Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Карлос Фернандес, 32

Кадис – Райо Вальекано – 0:0

События матча

45’ +1
Селим Амалла (Валенсия) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Фернандес Луна (Реал Сосьедад).
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Валенсия Реал Сосьедад Роман Яремчук Ла Лига чемпионат Испании по футболу дебют
Источник Sport.ua
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