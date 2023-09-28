Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1. Дебют Яремчука. Видео гола и обзор матча

В матче 7 тура испанской Ла Лиги «Валенсия» минимально уступила дома «Реал Сосьедаду». Единственный гол на 70-й минуте забил Карлос Фернандес.

За «летучих мышей» дебютировал Роман Яремчук, вышедший на замену в середине второго тайма. Отличиться результативным действием украинец не смог.

Ла Лига. 7 тур.

Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Карлос Фернандес, 32