27.09.2023 22:30 – FT 0 : 1
Испания28 сентября 2023, 01:32 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:08
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Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1. Дебют Яремчука. Видео гола и обзор матча
Украинец провел первую игру за «летучих мышей»
28 сентября 2023, 01:32 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:08
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В матче 7 тура испанской Ла Лиги «Валенсия» минимально уступила дома «Реал Сосьедаду». Единственный гол на 70-й минуте забил Карлос Фернандес.
За «летучих мышей» дебютировал Роман Яремчук, вышедший на замену в середине второго тайма. Отличиться результативным действием украинец не смог.
Ла Лига. 7 тур.
Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Карлос Фернандес, 32
События матча
45’ +1
Селим Амалла (Валенсия) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Фернандес Луна (Реал Сосьедад).
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