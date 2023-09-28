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Чемпионат Испании
Валенсия
27.09.2023 22:30 – FT 0 : 1
Реал Сосьедад
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Испания
28 сентября 2023, 01:32 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:08
98
0

Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1. Дебют Яремчука. Видео гола и обзор матча

Украинец провел первую игру за «летучих мышей»

28 сентября 2023, 01:32 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:08
98
0
Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1. Дебют Яремчука. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7 тура испанской Ла Лиги «Валенсия» минимально уступила дома «Реал Сосьедаду». Единственный гол на 70-й минуте забил Карлос Фернандес.

За «летучих мышей» дебютировал Роман Яремчук, вышедший на замену в середине второго тайма. Отличиться результативным действием украинец не смог.

Ла Лига. 7 тур.

Валенсия – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Карлос Фернандес, 32

События матча

45’ +1
Селим Амалла (Валенсия) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Фернандес Луна (Реал Сосьедад).
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чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Валенсия дебют Ла Лига Роман Яремчук видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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