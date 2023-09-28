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Англия
28 сентября 2023, 01:30 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:06
291
0

Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги

27 сентября состоялась жеребьевка очередной стадии Кубка английской лиги

28 сентября 2023, 01:30 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:06
291
0
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
EFL Cup

Вечером 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.

Своих соперников в следующей стадии узнали команды, за которые выступают украинские футболисты.

Базовые даты матчей 1/8 финала – 31 октября или 1 ноября.

🔹 Челси с Михаилом Мудриком сыграет против Блэкберна.

🔹 Арсенал с Александром Зинченко встретится с Вест Хэмом.

🔹 Эвертон с Виталием Миколенко поборется за выход в четвертьфинал с Бернли.

🔹 Борнмут с Ильей Забарным попал на сильного соперника – на Ливерпуль.

Кубок английской лиги 2023/24

Жеребьевка 1/8 финала, 31 октября или 1 ноября

  • 🔸 Мансфилд – Порт Вейл
  • 🔸 Ипсвич Таун – Фулхэм
  • 🔸 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
  • 🔸 Борнмут – Ливерпуль
  • 🔸 Челси – Блэкберн Роверс
  • 🔸 Вест Хэм – Арсенал
  • 🔸 Эвертон – Бернли
  • 🔸 Эксетер – Миддлсбро

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Источник Sport.ua
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