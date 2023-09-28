Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
27 сентября состоялась жеребьевка очередной стадии Кубка английской лиги
Вечером 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.
Своих соперников в следующей стадии узнали команды, за которые выступают украинские футболисты.
Базовые даты матчей 1/8 финала – 31 октября или 1 ноября.
🔹 Челси с Михаилом Мудриком сыграет против Блэкберна.
🔹 Арсенал с Александром Зинченко встретится с Вест Хэмом.
🔹 Эвертон с Виталием Миколенко поборется за выход в четвертьфинал с Бернли.
🔹 Борнмут с Ильей Забарным попал на сильного соперника – на Ливерпуль.
Кубок английской лиги 2023/24
Жеребьевка 1/8 финала, 31 октября или 1 ноября
- 🔸 Мансфилд – Порт Вейл
- 🔸 Ипсвич Таун – Фулхэм
- 🔸 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
- 🔸 Борнмут – Ливерпуль
- 🔸 Челси – Блэкберн Роверс
- 🔸 Вест Хэм – Арсенал
- 🔸 Эвертон – Бернли
- 🔸 Эксетер – Миддлсбро
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