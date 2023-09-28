Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги

Вечером 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги.

Своих соперников в следующей стадии узнали команды, за которые выступают украинские футболисты.

Базовые даты матчей 1/8 финала – 31 октября или 1 ноября.

🔹 Челси с Михаилом Мудриком сыграет против Блэкберна.

🔹 Арсенал с Александром Зинченко встретится с Вест Хэмом.

🔹 Эвертон с Виталием Миколенко поборется за выход в четвертьфинал с Бернли.

🔹 Борнмут с Ильей Забарным попал на сильного соперника – на Ливерпуль.

Кубок английской лиги 2023/24

Жеребьевка 1/8 финала, 31 октября или 1 ноября