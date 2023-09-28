Борнмут с Забарным вышел в 1/8 финала Кубка лиги. Результаты игрового дня
Голы у хозяев поля в ворота «Сток Сити» забили Доминик Соланке и Джо Роттвелл
Вечером 27 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Борнмут» переиграл «Сток Сити» (2:0) и вышел в 1/8 финала.
Голы у хозяев поля забили Доминик Соланке (51 мин) и Джо Ротуэлл (54 мин).
Всю игру за «Борнмут» провел украинский защитник Илья Забарный и помог команде сохранить ворота сухими.
Ниже приведены все результаты игрового дня.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 27 сентября
Борнмут – Сток Сити – 2:0
Голы: Соланке, 51, Роттвел, 54
Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0
Гол: Александер Исак, 53
Челси – Брайтон – 1:0
Гол: Николас Джексон, 51
Брентфорд – Арсенал – 0:1
Гол: Рис Нельсон, 8
Астон Вилла – Эвертон – 1:2
Голы: Камара, 83 – Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 50
Блэкберн – Кардифф – 5:2
Голы: Гарретт, 13, Сигурдссон, 36, Моран, 49, 54, Маркандей, 69 – Робинсон, 18, Этете, 45+3
Ливерпуль – Лестер – 3:1
Голы: Гакпо, 48, Собослаи, 70, Диогу Жота, 89 – Макетир, 3
Линкольн Сити – Вест Хэм – 0:1
Гол: Соучек, 70
Фулхэм – Норвич – 2:1
Голы: Карлос Винисиус, 12, Ивоби, 72 – Сайнс, 75
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