БЕССМЕРТНЫЙ: «Виктория заслужила победу над Минаем»

В поединке 1/8 финала Кубка Украины по футболу футболисты «Виктории» взяли верх в Сумах над «Минаем» (1:0).

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния:

«Я владел информацией, что «Минай» будет играть полурезервным составом. Но и «Виктория» по разным причинам не могла задействовать пять ведущих исполнителей, так что команды были примерно в равных условиях. Следует отдать должное моим подопечным, вышедшим на поле максимально мотивированными, чтобы впервые в своей истории «Виктория» завоевала путевку в четвертьфинал.

И считаю, что «Виктория» заслужила победу. Ведь, кроме забитого в начале второго тайма гола, хозяева не реализовали еще несколько выгодных моментов. Достаточно сказать, что дважды союзником гостей становился каркас ворот.

Я никогда не выделяю кого-то из подопечных, вот и сегодня «Виктория» была сильна, прежде всего, сплоченностью. Что дальше? Конечно, хочется, чтобы и четвертьфинальный поединок состоялся в Сумах. Кого бы нам жребий не выбрал – гарантирую, что «Виктория» будет упорно сопротивляться и бороться до конца».