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Кубок Украины
28 сентября 2023, 00:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:56
68
0

БЕССМЕРТНЫЙ: «Виктория заслужила победу над Минаем»

Наставник «Виктории» прокомментировал поединок 1/8 финала Кубка Украины

28 сентября 2023, 00:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:56
68
0
БЕССМЕРТНЫЙ: «Виктория заслужила победу над Минаем»
Instagram. Анатолий Бессмертный

В поединке 1/8 финала Кубка Украины по футболу футболисты «Виктории» взяли верх в Сумах над «Минаем» (1:0).

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния:

«Я владел информацией, что «Минай» будет играть полурезервным составом. Но и «Виктория» по разным причинам не могла задействовать пять ведущих исполнителей, так что команды были примерно в равных условиях. Следует отдать должное моим подопечным, вышедшим на поле максимально мотивированными, чтобы впервые в своей истории «Виктория» завоевала путевку в четвертьфинал.

И считаю, что «Виктория» заслужила победу. Ведь, кроме забитого в начале второго тайма гола, хозяева не реализовали еще несколько выгодных моментов. Достаточно сказать, что дважды союзником гостей становился каркас ворот.

Я никогда не выделяю кого-то из подопечных, вот и сегодня «Виктория» была сильна, прежде всего, сплоченностью. Что дальше? Конечно, хочется, чтобы и четвертьфинальный поединок состоялся в Сумах. Кого бы нам жребий не выбрал – гарантирую, что «Виктория» будет упорно сопротивляться и бороться до конца».

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Кубок Украины по футболу Виктория Сумы (Николаевка) Минай Анатолий Бессмертный инсайд
Источник Sport.ua
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