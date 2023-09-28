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Чемпионат Италии
Интер Милан
27.09.2023 21:45 – FT 1 : 2
Сассуоло
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Италия
28 сентября 2023, 00:18 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:59
117
0

Интер сенсационно проиграл Сассуоло, Наполи разгромил Удинезе

Состоялись очередные три матча 6-го тура Серии А

28 сентября 2023, 00:18 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:59
117
0
Интер сенсационно проиграл Сассуоло, Наполи разгромил Удинезе
sport.detik.com. Интер – Сассуоло

Сегодня, 27 сентября, состоялось три матча 6-го тура чемпионата Италии по футболу.

Миланский «Интер» сенсационно проиграл на домашнем поле «Сассуоло». Латераль хозяев Дензел Дюмфрис открыл счет на исходе первого тайма. Во втором – забивали только гости, голами отметились Байрами и Беррарди.

Действующий чемпион Италии «Наполи» не испытал трудностей с «Удинезе» – 4:1. Забивали на неаполитанцев Зелинский, Осимхен, Кварацхелия и Симеоне, за «Удинезе» гол престижа забил Самарджич.

Столичный «Лацио» торжествовал в матче с туринским «Торино». Счет во втором тайме открыл полузащитник римлян Весино, а подытожил результат матча Дзакканьи на 75-й минуте.

Серия А. 6-й тур. 27 сентября

Интер – Сассуоло – 1:2

Голы: Дюмфрис, 45+1 – Байрами, 54, Берарди, 63.

Наполи – Удинезе – 4:1

Голы: Зелинский, 19, Осимхен, 39, Кварацхелия, 74, Симеоне, 82 – Самарджич, 81.

Лацио – Торино – 2:0

Голы: Весино, 56, Дзакканьи, 75.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Сассуоло).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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