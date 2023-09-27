Реал – Лас-Пальмас – 2:0. Уверенная победа сливочных. Видео голов и обзор

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором мадридский «Реал» на своем поле победил «Лас-Пальмас».

Открыл счет в этом матче испанец Браим Диас, а удвоил преимущество «сливочных» Хоселу на 54-й минуте матча.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел целый матч на скамейке для запасных.

Чемпионат Испании 8 тур, 27 сентября

Реал Мадрид – Лас-Пальмас - 2:0

Голы: Диас, 45+2, Хоселу, 54.

Реал Мадрид: Аррисабалага, Начо, Алаба (Васкес, 41), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 77), Вальверде, Браим Диас (Себальос, 57), Тчуамени, Камавинга (Кроос, 77), Родриго, Хоселу (Винисиус Жуниор, 57).



Лас-Пальмас: Вальес, Араухо, Курбело, Коко, Синкгравен (Кардона, 46), Виера (Перроне, 77), Хави Муньос (Луаодис, 77), Мфулу (Родригес, 46), Мунир, Каба (Марвин, 57), Эррера.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Диас, 45+2 мин

ГОЛ! 2:0. Хоселу, 54 мин