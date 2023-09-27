Убедительная победа подопечных Анчелотти. Реал обыграл Лас-Пальмас

Сегодня, 27 сентября, состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в которых мадридский «Реал» на своем поле принимал «Лас-Пальмас», а «Атлетик» сыграл с «Хетафе».

Подопечные Карло Анчелотти не ощутили сопротивления конкурента и победили со счетом 2:0. Украинский страж ворот Андрей Лунин провел целый матч на скамье для запасных.

Открыл счет в матче испанец Браим Диас, забивший свой первый гол по возвращении из аренды из «Милана». Удвоил преимущество «сливочных» Хоселу на 54-й минуте матча.

После этой победы мадридский клуб вышел на второе место в чемпионате Испании.

В другом матче игрового тура «Атлетик» из Бильбао расписал результативную ничью в матче с «Хетафе» – 2:2.

Чемпионат Испании 8 тур, 27 сентября

Реал Мадрид – Лас-Пальмас - 2:0

Голы: Диас, 45+2, Хоселу, 54.

Реал Мадрид: Аррисабалага, Начо, Алаба (Васкес, 41), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 77), Вальверде, Браим Диас (Себальос, 57), Тчуамени, Камавинга (Кроос, 77), Родриго, Хоселу (Винисиус Жуниор, 57).



Лас-Пальмас: Вальес, Араухо, Курбело, Коко, Синкгравен (Кардона, 46), Виера (Перроне, 77), Хави Муньос (Луаодис, 77), Мфулу (Родригес, 46), Мунир, Каба (Марвин, 57), Эррера.

Атлетик – Хетафе – 2:2

Голы: Берчиче, 6, Уильямс, 62 – Альварес, 51, Латаса, 83.

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