Милан разобрался с Кальяри, команда Коваленко впервые выиграла
Состоялось три матча серии А
Сегодня, 27 сентября, состоялось три матча 6-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Милан» на выезде одержал волевую победу против «Кальяри». Хозяева первые открыли счет, после чего «красно-черные» забили трижды. Отличились Окафор, Томори и Лофтус-Чик.
«Эмполи» впервые победил в этом сезоне, выиграв минимально у «Салернитаны». Виктор Коваленко, несмотря на пять замен в «Эмполи», снова смотрел матч со скамейки для запасных.
Еще в одном матче «Аталанта» на выезде победила «Верону» со счетом 1:0.
Серия А. 6-й тур. 27 сентября
Кальяри – Милан – 1:3
Голы: Ловумбу, 29 – Окафор, 40, Томори, 45, Лофтус-Чик, 60.
Эмполи – Салернитана – 1:0
Гол: Больданцы, 34.
Верона – Аталанта – 0:1
Гол: Копмайнерс, 13.
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