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27 сентября 2023, 22:43 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:42
373
0

Милан разобрался с Кальяри, команда Коваленко впервые выиграла

Состоялось три матча серии А

27 сентября 2023, 22:43 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:42
373
0
Милан разобрался с Кальяри, команда Коваленко впервые выиграла
ФК Милан.

Сегодня, 27 сентября, состоялось три матча 6-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Милан» на выезде одержал волевую победу против «Кальяри». Хозяева первые открыли счет, после чего «красно-черные» забили трижды. Отличились Окафор, Томори и Лофтус-Чик.

«Эмполи» впервые победил в этом сезоне, выиграв минимально у «Салернитаны». Виктор Коваленко, несмотря на пять замен в «Эмполи», снова смотрел матч со скамейки для запасных.

Еще в одном матче «Аталанта» на выезде победила «Верону» со счетом 1:0.

Серия А. 6-й тур. 27 сентября

Кальяри – Милан – 1:3

Голы: Ловумбу, 29 – Окафор, 40, Томори, 45, Лофтус-Чик, 60.

Эмполи – Салернитана – 1:0

Гол: Больданцы, 34.

Верона – Аталанта – 0:1

Гол: Копмайнерс, 13.


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Источник Sport.ua
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