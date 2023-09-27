Милан разобрался с Кальяри, команда Коваленко впервые выиграла

Сегодня, 27 сентября, состоялось три матча 6-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Милан» на выезде одержал волевую победу против «Кальяри». Хозяева первые открыли счет, после чего «красно-черные» забили трижды. Отличились Окафор, Томори и Лофтус-Чик.

«Эмполи» впервые победил в этом сезоне, выиграв минимально у «Салернитаны». Виктор Коваленко, несмотря на пять замен в «Эмполи», снова смотрел матч со скамейки для запасных.

Еще в одном матче «Аталанта» на выезде победила «Верону» со счетом 1:0.

Серия А. 6-й тур. 27 сентября

Кальяри – Милан – 1:3

Голы: Ловумбу, 29 – Окафор, 40, Томори, 45, Лофтус-Чик, 60.

Эмполи – Салернитана – 1:0

Гол: Больданцы, 34.

Верона – Аталанта – 0:1

Гол: Копмайнерс, 13.



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