Довбик и Цыганков получили высокие оценки за матч Жироны с Вильярреалом

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде обыграла «Вильярреал» (2:1) и стала лидером Ла Лиги.

У гостей на 56-й минуте голом отличился украинский форвард Артем Довбик.

Украинский вингер Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас.

Довбик и Цыганков получили от WhoScored одинаковые высокие оценки 7.5. Больше украинцев получил лишь один игрок – Алейш Гарсия (7.7).

Ла Лига. 7-й тур, 27 сентября

Вильярреал – Жирона – 1:2

Голы: Парехо, 49 (пен) – Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61.

Оценки WhoScored за матч