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Испания
27 сентября 2023, 23:07 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:14
2256
2

Довбик и Цыганков получили высокие оценки за матч Жироны с Вильярреалом

Украинцы получили от WhoScored одинаковые оценки 7.5

27 сентября 2023, 23:07 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:14
2256
2
Довбик и Цыганков получили высокие оценки за матч Жироны с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде обыграла «Вильярреал» (2:1) и стала лидером Ла Лиги.

У гостей на 56-й минуте голом отличился украинский форвард Артем Довбик.

Украинский вингер Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас.

Довбик и Цыганков получили от WhoScored одинаковые высокие оценки 7.5. Больше украинцев получил лишь один игрок – Алейш Гарсия (7.7).

Ла Лига. 7-й тур, 27 сентября

Вильярреал – Жирона – 1:2

Голы: Парехо, 49 (пен) – Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61.

Оценки WhoScored за матч

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Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Вильярреал - Жирона
Источник Sport.ua
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OKs100
Лидеры Жироны.
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tato88
Стабільність! Це круто! Молодці!
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+1
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