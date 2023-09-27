Довбик и Цыганков получили высокие оценки за матч Жироны с Вильярреалом
Украинцы получили от WhoScored одинаковые оценки 7.5
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде обыграла «Вильярреал» (2:1) и стала лидером Ла Лиги.
У гостей на 56-й минуте голом отличился украинский форвард Артем Довбик.
Украинский вингер Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас.
Довбик и Цыганков получили от WhoScored одинаковые высокие оценки 7.5. Больше украинцев получил лишь один игрок – Алейш Гарсия (7.7).
Ла Лига. 7-й тур, 27 сентября
Вильярреал – Жирона – 1:2
Голы: Парехо, 49 (пен) – Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61.
Оценки WhoScored за матч
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