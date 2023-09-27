Валерий ИВАЩЕНКО: «Не каждый день обыгрываешь Динамо»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко поделился эмоциями после победы над столичным «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины.

«Что здесь комментировать – не каждый день обыгрываешь «Динамо». Это элита украинского футбола. Сказал игрокам нашей команды перед матчем, что сегодня они могут попасть в историю. Ведь «Оболонь» еще никогда не выходила в четвертьфинал Кубка Украины. В итоге, ребята они вписали свои имена в историю, с чем я их только поздравил. И они заслужили эти положительные эмоции. Но уже с завтрашнего дня нужно переключаться на подготовку к матчам чемпионата. Поздравляю всех, кто за сегодня болел!

В первом тайме у нас тоже было много моментов, которые нужно было реализовывать. Но главное, что мы наконец забили этот непростой, но важный мяч. Надеюсь, это послужит импульсом на следующие матчи. Всегда главное верить в избранную стратегию, направление. И голы придут. Моменты у нас есть, не хватает реализации. Будем над этим работать», – сказал Иващенко.

Напомним, что «Оболонь» минимально обыграла «Динамо» со счётом 1:0.