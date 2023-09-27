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Кубок Украины
27 сентября 2023, 21:51 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:14
391
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Не каждый день обыгрываешь Динамо»

Главный тренер «Оболони» — о матче против «Динамо»

27 сентября 2023, 21:51 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:14
391
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Не каждый день обыгрываешь Динамо»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко поделился эмоциями после победы над столичным «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины.

«Что здесь комментировать – не каждый день обыгрываешь «Динамо». Это элита украинского футбола. Сказал игрокам нашей команды перед матчем, что сегодня они могут попасть в историю. Ведь «Оболонь» еще никогда не выходила в четвертьфинал Кубка Украины. В итоге, ребята они вписали свои имена в историю, с чем я их только поздравил. И они заслужили эти положительные эмоции. Но уже с завтрашнего дня нужно переключаться на подготовку к матчам чемпионата. Поздравляю всех, кто за сегодня болел!

В первом тайме у нас тоже было много моментов, которые нужно было реализовывать. Но главное, что мы наконец забили этот непростой, но важный мяч. Надеюсь, это послужит импульсом на следующие матчи. Всегда главное верить в избранную стратегию, направление. И голы придут. Моменты у нас есть, не хватает реализации. Будем над этим работать», – сказал Иващенко.

Напомним, что «Оболонь» минимально обыграла «Динамо» со счётом 1:0.

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Динамо Киев Оболонь Киев Валерий Иващенко Кубок Украины по футболу Оболонь - Динамо пресс-конференция
Источник Sport.ua
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