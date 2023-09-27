ОФИЦИАЛЬНО. Киевский Локомотив назначил нового главного тренера
Столичную команду возглавил 58-летний специалист Вадим Лазоренко
Киевский Локомотив назначил нового главного тренера команды, которым стал 58-летний специалист Вадим Лазоренко.
Ранее он работал с клубами Оболонь, Рось, Десна, Сталь Каменское, а также входил в штабы киевского Арсенала, Волыни, Ворсклы и Кривбасса.
Трое воспитанников академии Локомотива были отобраны новым тренерским штабом и присоединились к тренировкам с первой командой. Среди них: Илья Ищук, Никита Васильков и Иван Мруга. Локомотив делает ставку на своих питомцев.
Несколько дней назад Руслан Уманец прекратил полномочия в качестве главного тренера первой команды. Руководство клуба поблагодарило его за работу и формирование команды.
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