Киевский Локомотив прекратил сотрудничество с наставником клуба
Руслан Уманец и киевский клуб по обоюдному согласию прекратили сотрудничество
Киевский «Локомотив», выступающий во Второй лиге Украины, прекратил сотрудничество с главным тренером Русланом Уманцем, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
47-летний наставник возглавлял «железнодорожников» с июля по сентябрь 2023 года, готовил команду к старту в новом сезоне.
Об обновлении тренерского штаба в клубе планируют сообщить позже.
После 9 сыгранных туров во Второй лиге Украины «Локомотив» выиграл только раз, набрал 4 очка и занимает 13 место в турнирной таблице. Следующий матч киевский клуб сыграет в Виннице против местной «Нивы».
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