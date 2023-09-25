Киевский Локомотив прекратил сотрудничество с наставником клуба

Киевский «Локомотив», выступающий во Второй лиге Украины, прекратил сотрудничество с главным тренером Русланом Уманцем, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

47-летний наставник возглавлял «железнодорожников» с июля по сентябрь 2023 года, готовил команду к старту в новом сезоне.

Об обновлении тренерского штаба в клубе планируют сообщить позже.

После 9 сыгранных туров во Второй лиге Украины «Локомотив» выиграл только раз, набрал 4 очка и занимает 13 место в турнирной таблице. Следующий матч киевский клуб сыграет в Виннице против местной «Нивы».