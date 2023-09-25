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Украина. Вторая лига
25 сентября 2023, 20:42 | Обновлено 25 сентября 2023, 21:15
806
0

Киевский Локомотив прекратил сотрудничество с наставником клуба

Руслан Уманец и киевский клуб по обоюдному согласию прекратили сотрудничество

25 сентября 2023, 20:42 | Обновлено 25 сентября 2023, 21:15
806
0
Киевский Локомотив прекратил сотрудничество с наставником клуба
ФК Локомотив. Руслан Уманец

Киевский «Локомотив», выступающий во Второй лиге Украины, прекратил сотрудничество с главным тренером Русланом Уманцем, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

47-летний наставник возглавлял «железнодорожников» с июля по сентябрь 2023 года, готовил команду к старту в новом сезоне.

Об обновлении тренерского штаба в клубе планируют сообщить позже.

После 9 сыгранных туров во Второй лиге Украины «Локомотив» выиграл только раз, набрал 4 очка и занимает 13 место в турнирной таблице. Следующий матч киевский клуб сыграет в Виннице против местной «Нивы».

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Руслан Уманец Локомотив Киев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу отставка
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