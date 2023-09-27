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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Покидаем Кубок Украины, но с высоко поднятой головой»
Кубок Украины
27 сентября 2023, 20:50 |
606
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Покидаем Кубок Украины, но с высоко поднятой головой»

Главный тренер «Кривбасса» – о матче против «Черноморца»

27 сентября 2023, 20:50 |
606
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Покидаем Кубок Украины, но с высоко поднятой головой»
fcdynamo.com. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мыслями о матче 1/8 финала Кубка Украины против одесского «Черноморца»

– Первый тайм неплох в нашем исполнении, и второй тоже. Нам чуть-чуть не повезло, покидаем Кубок Украины, но с высоко поднятой головой. Играли сегодня против крепкого соперника, тоже высоко в таблице, и мы также хотим бороться за высокие места. Ничего страшного не случилось. Только желаю «Черноморцу» двигаться дальше, и добраться до финала. Многие из крепких клубов вылетели на этой стадии, это футбол: и «Днепр-1», и «Динамо».

Поздравляю свой родной город Житомир с выходом в четвертьфинал. Мы же теперь будем готовиться к Движению в чемпионате. Это тоже хороший соперник, молодая мощная команда, демонстрирующая неплохой футбол. Ну а потом «Черноморец» снова. Самое главное, что все живы здоровы после сегодняшнего матча.

– Что было для вас важнее игры: победить сегодня «Черноморец» в Кубке или в чемпионате в скором времени?

– Хотелось победить в обоих матчах. Даже не было в голове других мыслей. Играли только на победу. Так получилось, что пропустили на 93 минуте. Сильнее теперь будем. Относительно игры: в первом тайме, не хочу обидеть одесситов, назовите хоть один момент соперника у наших ворот. А ведь у нас еще были моменты, чтобы забить, не повезло. Кожушко там пробивал. У вас хорошая команда, хорошие исполнители. Те же Бадибанга, Дада, Иеде – качественные легионеры.

Напомним, что «Кривбасс» уступил «Черноморцу» с минимальным счётом 1:2.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Черноморец Одесса Черноморец - Кривбасс пресс-конференция
Источник Sport.ua
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Александр Белогубко
всё по честному--2 хороших тренера мало слов больше дела
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