Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АДАМЮК: «Теперь должны настраиваться на победу в каждой игре чемпионата»
Кубок Украины
27 сентября 2023, 20:47 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:56
167
0

АДАМЮК: «Теперь должны настраиваться на победу в каждой игре чемпионата»

Защитник «Днепра-1» подвел итоги матча против «Полесья»

27 сентября 2023, 20:47 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:56
167
0
АДАМЮК: «Теперь должны настраиваться на победу в каждой игре чемпионата»
СК Днепр-1. Владимир Адамюк

32-летний защитник «Днепра-1» Владимир Адамюк прокомментировал вылет своей команды из 1/8 Кубка Украины от «Полесья» (1:1, 4:5 по пенальти).

– Какие у вас эмоции после матча?

– Понятно, что сейчас не очень хорошие эмоции. Игра большую часть времени была под нашим контролем, но ее окончание получилось для нас неудачным. Соперник стал чаще использовать подачи, и так получилось, что забили гол.

– Игра удавалась особенно в первом тайме, и очень жаль, что не использовали созданные тогда моменты?

– Да, у нас было минимум 2-3 хорошие возможности, чтобы забить. Не удалось это сделать.

– Ты пропустил около месяца из-за травмы и в основной состав вернулся сразу в такой игре. Как чувствовал себя?

– Сначала все было хорошо, а со временем, конечно, физически стало немного тяжело. Но все равно чувствовал себя, в принципе, неплохо. Возможно, смог бы еще сыграть минут 5-10, но все же сказывалось то, что пропустил месяц.

– Финальным аккордом твоего участия в игре стал гол…

– Сваток отдал хорошую передачу, и я должен был выпрыгнуть и направить мяч в ворота.

– Кстати, у Сватка сегодня день рождения…

– Вот, он отдал голевую. К сожалению, не удалось обрадовать его результатом, и мы не прошли дальше.

– Всех сегодня шокировал момент с травмой Назаренко, которого вы хорошо знаете:

– Я сразу не увидел, что произошло, и уже потом посмотрел повтор. Выглядело это очень страшно. Не знаю, какой диагноз ему поставили. Желаю выздоровления и скорейшего возвращения на поле.

– На этой неделе у команды плотный график, и уже через несколько дней следующий очень важный матч.

– Мы вылетели из Кубка Украины, перед этим – из еврокубков, и должны сейчас делать только одно: настраиваться на победу в каждой игре чемпионата. Будем стремиться выиграть каждый следующий матч.

Владимир Адамюк пропустил около месяца из-за травмы и именно он стал автором единственного гола «Днепра-1» в матче с «Полесьем».

По теме:
Ворскла разгромила Металлист 1925. Подопечные Скрипника забили три мяча
Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно по-другому начать относиться к УПЛ»
Полесье – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча
Владимир Адамюк Кубок Украины по футболу Днепр-1 Полесье Житомир Полесье - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Футбол | 27 сентября 2023, 09:49 37
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й

Легендарный украинец вошел в число лучших наставников за всю историю футбола

Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Футбол | 26 сентября 2023, 23:59 9
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17

В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17

Кубок Украины. Перволиговая Виктория выбила Минай и вышла в 1/4 финала
Футбол | 27.09.2023, 16:28
Кубок Украины. Перволиговая Виктория выбила Минай и вышла в 1/4 финала
Кубок Украины. Перволиговая Виктория выбила Минай и вышла в 1/4 финала
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Биатлон | 27.09.2023, 14:20
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Футбол | 27.09.2023, 12:11
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
26.09.2023, 14:48 7
Футбол
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
25.09.2023, 23:23
Футбол
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
26.09.2023, 11:45 1
Футбол
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 3
Футбол
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 27
Футбол
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
26.09.2023, 09:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем