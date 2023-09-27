АДАМЮК: «Теперь должны настраиваться на победу в каждой игре чемпионата»

32-летний защитник «Днепра-1» Владимир Адамюк прокомментировал вылет своей команды из 1/8 Кубка Украины от «Полесья» (1:1, 4:5 по пенальти).

– Какие у вас эмоции после матча?

– Понятно, что сейчас не очень хорошие эмоции. Игра большую часть времени была под нашим контролем, но ее окончание получилось для нас неудачным. Соперник стал чаще использовать подачи, и так получилось, что забили гол.

– Игра удавалась особенно в первом тайме, и очень жаль, что не использовали созданные тогда моменты?

– Да, у нас было минимум 2-3 хорошие возможности, чтобы забить. Не удалось это сделать.

– Ты пропустил около месяца из-за травмы и в основной состав вернулся сразу в такой игре. Как чувствовал себя?

– Сначала все было хорошо, а со временем, конечно, физически стало немного тяжело. Но все равно чувствовал себя, в принципе, неплохо. Возможно, смог бы еще сыграть минут 5-10, но все же сказывалось то, что пропустил месяц.

– Финальным аккордом твоего участия в игре стал гол…

– Сваток отдал хорошую передачу, и я должен был выпрыгнуть и направить мяч в ворота.

– Кстати, у Сватка сегодня день рождения…

– Вот, он отдал голевую. К сожалению, не удалось обрадовать его результатом, и мы не прошли дальше.

– Всех сегодня шокировал момент с травмой Назаренко, которого вы хорошо знаете:

– Я сразу не увидел, что произошло, и уже потом посмотрел повтор. Выглядело это очень страшно. Не знаю, какой диагноз ему поставили. Желаю выздоровления и скорейшего возвращения на поле.

– На этой неделе у команды плотный график, и уже через несколько дней следующий очень важный матч.

– Мы вылетели из Кубка Украины, перед этим – из еврокубков, и должны сейчас делать только одно: настраиваться на победу в каждой игре чемпионата. Будем стремиться выиграть каждый следующий матч.

Владимир Адамюк пропустил около месяца из-за травмы и именно он стал автором единственного гола «Днепра-1» в матче с «Полесьем».