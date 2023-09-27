Юрий МАКСИМОВ: «Я доволен игрой команды, но не результатом»

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов поделился впечатлениями от матча 1/8 Кубка Украины против «Полесья» (1:1, 4:5 по пенальти).

«У соперника было на один день больше для подготовки, а мы немного отдохнули и готовились к игре на третий день тем же составом.

Я доволен игрой команды, хотя, конечно, недоволен результатом. Все ребята выкладывались на поле, у меня ни к кому нет замечаний. Все бывает, но мы двигаемся дальше. Впереди следующая игра. Самое главное, чтобы у нас все ребята были здоровы, а команда у нас хорошая и все будет хорошо», – сказал Максимов.