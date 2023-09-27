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Кубок Украины
27 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:57
950
0

Юрий МАКСИМОВ: «Я доволен игрой команды, но не результатом»

Тренер «Днепра-1» прокомментировал матч против «Полесья»

27 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:57
950
0
Юрий МАКСИМОВ: «Я доволен игрой команды, но не результатом»
Днепр - 1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов поделился впечатлениями от матча 1/8 Кубка Украины против «Полесья» (1:1, 4:5 по пенальти).

«У соперника было на один день больше для подготовки, а мы немного отдохнули и готовились к игре на третий день тем же составом.

Я доволен игрой команды, хотя, конечно, недоволен результатом. Все ребята выкладывались на поле, у меня ни к кому нет замечаний. Все бывает, но мы двигаемся дальше. Впереди следующая игра. Самое главное, чтобы у нас все ребята были здоровы, а команда у нас хорошая и все будет хорошо», – сказал Максимов.

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Полесье Житомир Днепр-1 Кубок Украины по футболу Юрий Максимов Полесье - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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