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  4. Франс КРЕТЦИГ: «Должны были забивать четвертый гол гораздо раньше»
Германия
27 сентября 2023, 18:50 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:51
147
0

Франс КРЕТЦИГ: «Должны были забивать четвертый гол гораздо раньше»

Молодой защитник мюнхенской «Баварии» – о матче против «Пройссена»

27 сентября 2023, 18:50 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:51
147
0
Франс КРЕТЦИГ: «Должны были забивать четвертый гол гораздо раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франс Кретциг

Молодой защитник мюнхенской «Баварии» Франс Кретциг поделился эмоциями после победы над «Пройссеном» из Мюнстера в первом круге Кубка Германии и своего второго гола в составе первой команды «Баварии».

«Атмосфера была фантастическая. Мы отлично начали и получили награду за это. Должны были забивать четвертый гол гораздо раньше во втором тайме. С какой стороны ни посмотри, мы показали отличную игру. Я пытался играть как можно лучше, как всегда. Это все, что я могу и стараюсь делать каждый день – и на тренировках, и в таких матчах, как этот», – сказал Кретциг.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Пройссен» с разгромным счетом 4:0. Франс Кретциг в конце первого тайма забил третий гол для мюнхенской команды.

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Бавария Кубок Германии по футболу
Источник Sport.ua
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