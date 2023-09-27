Франс КРЕТЦИГ: «Должны были забивать четвертый гол гораздо раньше»

Молодой защитник мюнхенской «Баварии» Франс Кретциг поделился эмоциями после победы над «Пройссеном» из Мюнстера в первом круге Кубка Германии и своего второго гола в составе первой команды «Баварии».

«Атмосфера была фантастическая. Мы отлично начали и получили награду за это. Должны были забивать четвертый гол гораздо раньше во втором тайме. С какой стороны ни посмотри, мы показали отличную игру. Я пытался играть как можно лучше, как всегда. Это все, что я могу и стараюсь делать каждый день – и на тренировках, и в таких матчах, как этот», – сказал Кретциг.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Пройссен» с разгромным счетом 4:0. Франс Кретциг в конце первого тайма забил третий гол для мюнхенской команды.