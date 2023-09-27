Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария разгромила Пройссен из Третьей лиги в матче Кубка Германии
Кубок Германии
27 сентября 2023, 00:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:55
103
0

Бавария разгромила Пройссен из Третьей лиги в матче Кубка Германии

Клуб из Мюнхена забил четыре сухих мяча

27 сентября 2023, 00:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:55
103
0
Бавария разгромила Пройссен из Третьей лиги в матче Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над клубом из Третьей лиги «Пройссен» из Мюнстера в гостевом матче первого круга Кубка Германии.

Уже в самом начале матча травму получил Серж Гнабри, которого заменил молодой воспитанник «Баварии» Франс Кретциг. К тому времени мюнхенцы уже вели в счете после точного удара Эрика Шупо-Мотинга. А перед перерывом гости провели еще два гола. Сначала с подачи Леона Горецки забил Конрад Лаймер, а перед перерывом Кретциг забил третий гол «Баварии» и второй в составе первой команды клуба. А результативную передачу в свою статистику занес Йозуа Киммих. В самом конце матча Матис Телль с подачи Буны Сарра установил окончательный счет в игре.

Кубок Германии, 1 круг

Пройссен (Мюнстер) – Бавария (Мюнхен) – 0:4 (0:3)

Голы: Шупо-Мотинг, 9, Лаймер, 40, Кретциг, 45, Телль, 86.

По теме:
Джамал МУСИАЛА: «Месси и Неймар являются моими кумирами детства»
Защитник Баварии: «Для меня все только начинается»
Бавария – Бохум – 7:0. Пять результативных действий Кейна. Видео голов
Бавария Кубок Германии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Футбол | 26 сентября 2023, 15:06 11
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»

Наставник «Карпат» прокомментировал судебное дело Коломойского

Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам
Футбол | 26 сентября 2023, 22:48 0
Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам
Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам

The Guardian – про двойные стандарты в мире азарта и футбола

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
Футбол | 26.09.2023, 06:35
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Футбол | 26.09.2023, 09:10
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
Футбол | 26.09.2023, 17:23
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 8
Другие виды
Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
25.09.2023, 00:08 4
Футбол
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
26.09.2023, 07:20
Бокс
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
25.09.2023, 14:57 20
Футбол
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
26.09.2023, 06:13
Другие виды
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
25.09.2023, 19:41 1
Футбол
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
25.09.2023, 17:45 116
Футбол
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем