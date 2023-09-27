Бавария разгромила Пройссен из Третьей лиги в матче Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над клубом из Третьей лиги «Пройссен» из Мюнстера в гостевом матче первого круга Кубка Германии.

Уже в самом начале матча травму получил Серж Гнабри, которого заменил молодой воспитанник «Баварии» Франс Кретциг. К тому времени мюнхенцы уже вели в счете после точного удара Эрика Шупо-Мотинга. А перед перерывом гости провели еще два гола. Сначала с подачи Леона Горецки забил Конрад Лаймер, а перед перерывом Кретциг забил третий гол «Баварии» и второй в составе первой команды клуба. А результативную передачу в свою статистику занес Йозуа Киммих. В самом конце матча Матис Телль с подачи Буны Сарра установил окончательный счет в игре.

Кубок Германии, 1 круг

Пройссен (Мюнстер) – Бавария (Мюнхен) – 0:4 (0:3)

Голы: Шупо-Мотинг, 9, Лаймер, 40, Кретциг, 45, Телль, 86.