27.09.2023 15:00 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига27 сентября 2023, 16:45 | Обновлено 27 сентября 2023, 17:49
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Скала – Карпаты-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 15:00 видеотрансляцию поединка 3-го тура Второй лиги
27 сентября 2023, 16:45 | Обновлено 27 сентября 2023, 17:49
32
0
27 сентября в проходит перенесенный поединок 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 3-й тур, 27 сентября
- 15:00. Скала Стрый – Карпаты-2 Львов
Скала – Карпаты-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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