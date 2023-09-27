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Чемпионат Украины
Скала 1911
27.09.2023 15:00 – FT 1 : 2
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
27 сентября 2023, 16:45 | Обновлено 27 сентября 2023, 17:49
32
0

Скала – Карпаты-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 сентября в 15:00 видеотрансляцию поединка 3-го тура Второй лиги

27 сентября 2023, 16:45 | Обновлено 27 сентября 2023, 17:49
32
0
Скала – Карпаты-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября в проходит перенесенный поединок 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 3-й тур, 27 сентября

  • 15:00. Скала Стрый – Карпаты-2 Львов

Скала – Карпаты-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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