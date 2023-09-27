Нагельсманн в сборной Германии: рискованное, но правильное решение

В августе 2021 года Ханс-Дитер Флик возглавил сборную Германии. Немецкий футбольный союз (DFB) хотел пригласить специалиста еще во время его работы в Баварии. В руководстве мюнхенского клуба выступали против и не отпускали наставника. Впрочем, до серьезных споров между сторонами дело не дошло. Чемпионы Германии сами уволили Флика, после чего DFB нанял его без проблем.

Ожидания от нового тренера в Немецком футбольном союзе были высокими. Флик успешно работал в Баварии, а до того выигрывал для страны золото чемпионата мира-2014, будучи помощником Йоахима Лева. Однако самостоятельно специалист с большим турниром не справился. Бундестим под его руководством неудачно выступила на ЧМ-2022. У немцев не получилось даже выйти из группы. Несмотря на провал, в DFB заверили, что Флик будет руководить командой и на домашнем чемпионате Европы.

Однако в Немецком футбольном союзе свое обещание не сдержали. В сентябре DFB уволил Флика после серии неудачных результатов. Матчи были товарищескими, но бесперспективными по своей сути. В поединке против Франции Бундестим руководил Руди Феллер, но специалист сразу сказал, что не будет возглавлять национальную команду во второй раз. DFB активно искал нового тренера для сборной Германии. Были разные варианты. Юрген Клопп отказался покидать Ливерпуль, Маттиас Заммер давно не тренировал, а Луи ван Гал имеет другую национальность, что принципиально важно для немцев.

В итоге, список интересов DFB сократился до Юлиана Нагельсманна. Молодой специалист был свободным с марта, после неожиданного увольнения из Баварии. Стороны подписали контракт до лета 2024 года, что логично. Все будет зависеть от выступлений национальной команды на домашнем чемпионате Европы. Интересно, что Нагельсманн заменил Флика уже во второй раз. Именно он занял место Ханси в Баварии, когда тот разругался со спортивным директором и покинул клуб.

Назначение Нагельсманна в сборную Германии выглядит интересным, но рискованным. И даже не потому, что Юлиану всего 36 лет. Еще не развеялись до конца слухи о том, как он покидал Баварию. Члены руководства мюнхенского клуба их частично подтверждали, заявляя, что немец потерял раздевалку. Но в сборной история может и должна быть другой. Все же команда будет выступать на домашнем большом турнире, где каждый обязан выкладываться максимально.

К тому же, судя по всему, Нагельсманн будет работать в основном с той частью игроков Баварии, которая его поддерживала. Это Лерой Сане, Йозуа Киммих, Леон Горецка и Серж Гнабри. Более того, некоторые футболисты могут даже получить личную выгоду от назначения Юлиана. Например, Марк-Андре тер Штеген. У Мануэля Нойера серьезно испортились отношения со специалистом после того, как он заменил тренера вратарей, с которым ветеран Баварии работал многие годы. Нойер одним из первых выступил против Нагельсманна, так что тер Штеген может уже довольно потирать руки. Как минимум, он получит шанс.

Getty Images. Юлиан Нагельсманн

Изначально под руководством Флика сборная Германии играла по схеме 4-2-3-1. После чемпионата мира специалист начал проводить серьезные эксперименты, перейдя на схему 3-4-2-1. Это ни к чему не привело и только усложнило ситуацию. Нагельсманн тоже склонен к экспериментам, но в данной ситуации специалист будет вынужден действовать более прагматично. У него не так много времени на изобретения, потому что команду нужно начинать готовить к турниру.

Наиболее вероятно, что с приходом Нагельсманна сборная Германии вернется на схему 4-2-3-1. Так играла Бавария под руководством Юлиана в его первом сезоне. Когда Роберт Левандовски покинул мюнхенцев, специалист начал пробовать разные варианты в атаке. Порой чемпионы Германии играли вовсе без центрфорварда, что для них нехарактерно, но все равно оставались одной из самых результативных команд в Европе. Хотя порой ярко выраженного нападающего "рекордмайстру" все же не хватало.

В Германии уже несколько лет проблема с форвардами. Это, возможно, главная проблема нынешней сборной. Флик упорно ставил Кая Хаверца на острие атаки, хотя тот еще в Челси показал, что позиция центрального нападающего не является для него удобной. В Арсенале это поняли, но не сразу. У немцев есть еще Тимо Вернер и Никлас Фюллькруг. Варианты тоже не оптимальные. У обоих игроков 1 гол на двоих в текущем сезоне Бундеслиги. Но что есть, то есть.

Ситуацию может улучшить тройка баварцев. Имея позади Джамала Мусиалу или Томаса Мюллера, а на флангах Сане и Гнабри, форварду будет проще. Все четверо могут и сами забивать, и снабжать нападающего передачами. При необходимости Мюллер может стать вторым форвардом. В центре поля у немцев есть Илкай Гюндоган и Киммих. Оба игрока обладают умением отдавать хорошие передачи. Плюс для развития или усиления атакующего потенциала можно задействовать Флориана Вирца, Йонаса Хоффмана, Юлиана Брандта и того же Хаверца, который лучше себя проявляет под нападающим, а не впереди.

В обороне выбор у Нагельсманна будет не такой большой. Основной парой центральных защитников, вероятно, останутся Никлас Зюле и Антонио Рюдигер. Других вариантов у немцев нет. На флангах – можно подумать. В крайнем случае, в обороне справа может сыграть Киммих. Тогда в центре появится место для Эмре Джана или Леона Горецки. В целом, сборная Германии не так безнадежна, как может показаться. Матч против Франции это доказал, хоть он и не является показательным. Но в любом случае у Нагельсманна много работы, а времени – мало.

После увольнения Флика многие утверждали, что сборной Германии нужен тренер с железной рукой. Услышав это, Феликс Магат вызвался возглавить национальную команду. И лет 10 назад это могло сработать. Но времена меняются, а вместе с ними – и футболисты. Ко многим сейчас нужен особый подход, а метод кнута часто дает обратный эффект. Нагельсманн, вероятно, не со всем справился в Баварии, но в сборной у специалиста будет команда, которую соберет он сам. Это важно и для самого тренера, и для игроков, в которых он поверит.

Текст: meta.ua/sport