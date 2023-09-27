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Германия
27 сентября 2023, 17:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:01
75
0

Леон ГОРЕЦКА: «Мы прекрасно справились с игрой на новых позициях»

Полузащитник «Баварии» – о победе над «Пройссеном»

27 сентября 2023, 17:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:01
75
0
Леон ГОРЕЦКА: «Мы прекрасно справились с игрой на новых позициях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка поделился мыслями после победы над мюнстерским «Пройссеном» в Кубке Германии.

«Доволен таким доминированием. Некоторые из нас играли на новых для себя позициях, но мы прекрасно с этим справились. Мне структура подошла, поскольку я оставался в центре, но в защите. Думаю, такая игра, как сегодня, помогает. Мы на правильном пути, сохраняем концентрацию, но еще есть над чем работать. Нуссаир Мазрауи перед матчем говорил, что однажды играл центрального защитника, так что его опыт пошел нам на пользу. Если без шуток, то мы играем в футбол достаточно давно и уверенно справляться с таким – наша работа», – сказал Горетцка.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Пройссен» с разгромным счетом 4:0.

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Кубок Германии по футболу Бавария Леон Горецка
Источник ФК Бавария
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