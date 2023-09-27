Конрад ЛАЙМЕР: «Сегодня мы отыграли хорошо и заслужили победу»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер поделился мыслями о матче Кубка Германии против «Пройссена» из Мюнстера.

«Это был кубковый матч. Если не выигрываешь – выбываешь. Поэтому невозможно недооценить такие вещи. Сегодня мы отыграли хорошо и заслужили победу. Я впервые забил головой и получился симпатичный гол. Конечно, я очень рад и надеюсь, что дальше будет больше», – сказал Лаймер.

Напомним, что «Бавария» разгромила «Мюнстер» со счетом 4:0.