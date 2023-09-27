Германия27 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:45
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Конрад ЛАЙМЕР: «Сегодня мы отыграли хорошо и заслужили победу»
Полузащитник «Баварии» – о матче против «Пройссена»
27 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:45
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер поделился мыслями о матче Кубка Германии против «Пройссена» из Мюнстера.
«Это был кубковый матч. Если не выигрываешь – выбываешь. Поэтому невозможно недооценить такие вещи. Сегодня мы отыграли хорошо и заслужили победу. Я впервые забил головой и получился симпатичный гол. Конечно, я очень рад и надеюсь, что дальше будет больше», – сказал Лаймер.
Напомним, что «Бавария» разгромила «Мюнстер» со счетом 4:0.
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