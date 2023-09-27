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Германия
27 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:45
320
0

Конрад ЛАЙМЕР: «Сегодня мы отыграли хорошо и заслужили победу»

Полузащитник «Баварии» – о матче против «Пройссена»

27 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:45
320
0
Конрад ЛАЙМЕР: «Сегодня мы отыграли хорошо и заслужили победу»
Getty Images/Global Images Ukraineю Конрад Лаймер

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер поделился мыслями о матче Кубка Германии против «Пройссена» из Мюнстера.

«Это был кубковый матч. Если не выигрываешь – выбываешь. Поэтому невозможно недооценить такие вещи. Сегодня мы отыграли хорошо и заслужили победу. Я впервые забил головой и получился симпатичный гол. Конечно, я очень рад и надеюсь, что дальше будет больше», – сказал Лаймер.

Напомним, что «Бавария» разгромила «Мюнстер» со счетом 4:0.

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Кубок Германии по футболу Бавария Конрад Лаймер
Источник ФК Бавария
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