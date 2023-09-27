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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Мы подошли к делу серьезно и доминировали»
Германия
27 сентября 2023, 17:18 |
129
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Мы подошли к делу серьезно и доминировали»

Главный тренер «Баварии» – о матче против «Пройссена»

27 сентября 2023, 17:18 |
129
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Мы подошли к делу серьезно и доминировали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями после матча первого круга Кубка Германии против мюнстерского «Пройссена».

«Мы подошли к делу серьезно и доминировали. Хорошо отработали в отборе и не позволили им проводить контратаки. Леон Горетцка и Нуссаир Мазрауи, в частности, хорошо отыграли на новых для себя позициях. В первом тайме мы забили трижды и могли забивать еще. После перерыва все немного разладилось из-за замен, но в целом я доволен», – сказал Тухель.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Пройссен» с разгромным счетом 4:0.

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Кубок Германии по футболу Бавария Томас Тухель
Источник ФК Бавария
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