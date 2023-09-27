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Италия
27 сентября 2023, 16:55 |
282
0

Милан намерен продлить контракт с одним из лидеров команды

Майк Меньян требует существенного повышения зарплаты

27 сентября 2023, 16:55 |
282
0
Милан намерен продлить контракт с одним из лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

«Милан» начал переговоры с агентами основного вратаря команды Майка Меньяна по поводу продления контракта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сейчас Меньян зарабатывает в «Милане» 2,8 миллиона евро в год, 28-летний вратарь сборной Франции требует повышения зарплаты более чем в два раза – до 6 миллионов в год. Контракт игрока действует до лета 2026 года.

Недавно Меньян получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Вчера вратарь возобновил тренировки, но сегодняшний матч Серии А против «Кальяри» он пропустит.

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Милан Майк Меньян продление контракта
Источник Calciomercato
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