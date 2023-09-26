У Милана есть усиление на последнем рубеже команды

Вратарь «Милана» Майк Меньян вернулся к тренировочному процессу команды.

28-летний страж ворот восстановился после травмы, которую он получил на прошлой неделе в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (0:0).

Первоначальное медицинское обследование показало, что Меньян травмировал левое бедро, однако травма оказалась несерьезной. Несмотря на возвращение к занятиям, Майк, скорее всего, не примет участия в ближайшей игре «россонери» с «Кальяри», которая состоится в среду, 27 сентября. Сообщается, что тренерский штаб «Милана» не намерен рисковать игроком.

В нынешнем сезоне Майк Меньян принял участие в четырех матчах «Милана» в Серии А, в одном из них он сыграл на ноль.