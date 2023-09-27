Оболонь – Динамо. Ярмоленко и Нещерет выйдут в основе

Сегодня, 27 сентября «Динамо» Киев в матче 1/8 финала Кубка Украины на выезде сыграет с другим киевским клубом, «Оболонью». Начало матча – в 17:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Кичак, Осман, Карась, Приймак, Вовкун, Фатеев, Мороз, Косовский, Дубко, Краснопер, Суханов

«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Попов, Биловар, Караваев, Бражко, Андриевский, Буяльский, Диалло, Ярмоленко, Бенито