Легендарный защитник «Севильи» Серхио Рамос стал жертвой ограбления. Это случилось у него дома в Севилье 20 сентября во время матча Лиги чемпионов между «Севильей» и «Лансом» (ничья 1:1).

Самого Рамоса и его жены в этот момент не было дома. Там были четверо детей пары и их опекуны. Их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Преступники вынесли из дома Рамоса ювелирные изделия, элитные часы, дизайнерскую одежду и наличные деньги. Сейчас полиция расследует дело и занимается поиском грабителей.

Напомним, Рамос вернулся в «Севилью» лишь в начале сентября.