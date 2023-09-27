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Испания
27 сентября 2023, 15:56 |
589
0

Серхио Рамос стал жертвой ограбления

Самого футболиста в этот момент не было дома

27 сентября 2023, 15:56 |
589
0
Серхио Рамос стал жертвой ограбления
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный защитник «Севильи» Серхио Рамос стал жертвой ограбления. Это случилось у него дома в Севилье 20 сентября во время матча Лиги чемпионов между «Севильей» и «Лансом» (ничья 1:1).

Самого Рамоса и его жены в этот момент не было дома. Там были четверо детей пары и их опекуны. Их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Преступники вынесли из дома Рамоса ювелирные изделия, элитные часы, дизайнерскую одежду и наличные деньги. Сейчас полиция расследует дело и занимается поиском грабителей.

Напомним, Рамос вернулся в «Севилью» лишь в начале сентября.

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Источник: матч за Суперкубок УЕФА 2024 может состояться в Польше
Севилья Серхио Рамос ограбление
Источник Marca
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