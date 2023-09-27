Надежда Киченок успешно стартовала в паре на турнире WTA 500 в Токио

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 500 в Токио (Япония)

В 1/8 финала соревнований украинка и ее напарница Мию Като (Япония) в двух сетах обыграли японский тандем Юко Кавагути / Юки Найто за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Токио. Пары. Хард. 1/8 финала

Мию Като (Япония) / Надежда Киченок (Украина) – Юко Кавагути (Япония) / Юки Найто (Япония) – 7:6 (7:2), 6:1

Киченок и Като впервые играют в одной паре.

За последние 8 матчей после US Open Надежда выиграла 7 игр в парном разряде. Ранее украинка взяла трофей на соревнованиях в Осаке вместе с Анной-Леной Фридзам, а на турнире в Гуанчжоу украинка и немка вылетели в полуфинале.

В четвертьфинал турнира в Токио Киченок и Като сыграют против дуэта Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова.